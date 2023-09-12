為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。而近日就有一份最新的民調指出，對於2024四腳督會想要投給誰？有56％的網友表示選擇「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《萬事通事務所》11日對於「中華民國2024大選準備緊鑼密鼓地開始啦，以下四個候選人，你想投給誰？」進行網路民調，截至12日晚間21時止，已有2.5萬人參與投票，有8％的網友表示選擇「賴清德」、有27％的網友表示選擇「侯友宜」、有56％的網友表示選擇「柯文哲」、另有10％的網友表示選擇「郭台銘」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「這才是真實的民意吧，可以帶來希望為國為民的人才」、「柯文哲在思想、清廉、執行，回應民意各方面都比其他候選人水準高」、「非綠不要再鬥了，趕快放開胸懷稟去私心合作吧！」、「唯一支持清廉、正直、穩健、踏實、說到做到，提出最多貼近民意福國利民政策的侯友宜」、「拜託大家集中選票了」、「唯一支持柯文哲，公開透明執行力強、最重要是解決人民生活中的大小事」。