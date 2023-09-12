中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧6月17日在第15屆海峽論壇大會上宣布，中共中央、大陸國務院制定了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，好事多磨，時至12日晚間始發布全文，鼓勵台灣民眾在福建領居住證、購房，「努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利」。

《意見》稱，為支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區文件工作目標在於：兩岸融合發展示範區基本建成，福建作為台胞台企登陸第一家園的效應充分顯現。融合發展的政策制度體系更加完善，「兩岸一家親、閩台親上親」的社會氛圍更加濃厚；閩台人員往來更加便捷，貿易投資更加順暢，交流合作向更寬領域、更深層次拓展；廈門與金門、福州與馬祖融合發展示範效應不斷顯現，平潭綜合實驗區對台融合作用充分發揮。

《意見》指出，要充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展，還要構建「立體式綜合性對台通道樞紐」。此外，力推在福建的台灣人申領居住證，還要求將努力實現大陸身分證與台灣居民居住證在福建的社會面應用達到同等便利。

新華社報導，上述《意見》內容分為6大項21條。

在交通方面，要推動閩台基礎設施「應通盡通」，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。進一步優化、加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運航線；「鼓勵更多從未來過大陸的台灣同胞來閩走訪交流」。

《意見》還鼓勵台灣人到福建就學、就業、生活、社會參與、完善司法服務、購房置業等。其中特別提到取消台胞在閩暫住登記、鼓勵台胞申領台灣居民居住證、台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」。同時還將擴大台灣居民居住證身分核驗應用範圍，「努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利」。

《意見》的具體地區面向集中在金馬。支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門「通電、通氣、通橋」，支持金門「共用廈門新機場」。馬祖與福州方面，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇，推進福州與馬祖「通水、通電、通氣、通橋」。支持福州新區與平潭綜合實驗區建立對台融合協同機制等。

產業面上，文件提到科技合作、農漁業合作、科技創新合作、優化涉台營商環境等；社會面的措施則是擴大社會人文交流、青少年交流、文化領域融合發展等。