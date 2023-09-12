陳嘉樺（Ella）、周湯豪12日出席代言品牌記者會。而Ella先前在陸綜《乘風2023》奪下冠軍，工作滿檔，近期當空中飛人，頻繁往來兩岸三地，今日透露，最近開始安排多一點休息時間，想多陪伴家人及將籌備新音樂作品。

不過她從年初忙工作至今都沒停歇，坦言，近來健康亮紅燈，在一個月前突然發現身體左邊的屁股到大腿外側都是麻痺的狀態，將去做詳細身體檢查。

她也懷疑是20年前摔傷的舊傷復發，更影響睡眠狀況，「我很想睡，但那個麻會一直提醒著我」，老公賴斯翔擔心她身體健康，他們之前在外地工作都會分房睡，讓她好好休息睡覺，但她當時就感到身體麻痺、睡不著，馬上傳訊給老公，老公隨即來她房間幫按摩，相當貼心。

好姐妹Selina日前迎來兒子「小腰果」誕生，Ella當天在現場陪產，昨感性說，一切都是天時地利人合，看到小腰果出生的當下很感動，激動地熱淚盈眶，還表示，等之後工作變少後，她會去Selina家幫忙照顧小腰果。