超思公司進口巴西雞蛋，過程疑雲重重，前最高檢察署特偵組檢察官、律師鄭深元在臉書PO文「超思沒問題？你相信？」，整理分析超思公司立、進口過程的5大疑點。鄭深元指出，缺蛋與covid-19疫情期間缺疫苗情況不同，不是緊急狀況，政府採購仍需依法為之。但超思一案，原來政府可以隨便地將政府採購交給一家莫名其妙的公司，而超思無任何成本，卻至少坐享3800萬元利益，農業部是否涉及圖利私人，盼望檢調可以偵辦還人民一個真相。而許多網友看完鄭深元的分析紛紛直呼「跟民進黨比起來，特偵組可信度高多了」、「不需要特偵組來，正常人都懂」，引發討論。

鄭深元指出，報載超思公司在今年蛋荒時期，受農委會（現農業部）委託進口生蛋8814萬顆，價金高達４.7億多元外（巴西端離岸出口價格３.4億元，差額為１.3億元），占了進口總量60％，遠超過其餘專業蛋商數十倍之譜。而超思資本額竟然只有50萬元，超思完全不需任何營運成本，就可以賺到3800萬元之手續費，天底下怎會有這麼好康的事。

鄭深元認為，超思自成立公司、採購進口雞蛋過程至少有5大疑點，分別是「超思公司設立登記問題重重」、「超思無任何營業實績，竟能承接政府5億元標案，且事關食品安全衛生，對民生有重大利害？」、「超思無需資金調度能力、經營能力、通路即可坐享其成？」、「超思僅出名，無任何成本，其他一切由農業部代為處理，即可獲利3800萬元之手續費，恐是利益輸送」、「超思不要出事還好，頂多是利益輸送，一旦出事，就是一筆爛帳」。

對此就有網友在網路論壇PTT上留言表示，「正常人都會覺得有問題」、「本來就有問題，瞎子都看得出來」、「後面水很深」、「跟民進黨比起來，特偵組可信度高多了」、「大家都知道有問題啊，可是有辦法查嗎」、「重點是，還能讓農業部全面護航，最基本的，那麼多大公司為什麼會選這間」、「不需要特偵組來，正常人都懂」。