進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。針對農業部官員宣稱這些雞蛋沒有問題，國民黨立委洪孟楷直呼：那要不要行政院、農業部帶頭先吃？「這批雞蛋就都讓我們高官們每天帶便當。」網紅「高雄林小姐」也忍不住嗆，可以在民進黨中常會時，煎給他們自己吃嗎？

「昨天沒有問題、今天誤標效期？」洪孟楷表示，巴西雞蛋吵了快兩個禮拜，這種食安問題不分黨派，但最應該帶頭把關的農業、衛生部門，卻是一直在幫廠商找理由，大家質疑進口超過四個月以上的雞蛋，來台灣後還可以打製造日期是9月5號，農業部昨天第一時間講沒有問題，今天火速台農認誤標下架蛋品，這已經不是髮夾彎可以形容，要終結這種天天上演的荒謬鬧劇，真的只有政黨輪替，讓高傲自大的官員下台反省！

洪孟楷強調，關於巴西雞蛋進口，最後一批即便如同農業部講是五月，但是從生產牧場到海關出口中間又曾有多久時間不得而知，所以這批雞蛋就是已經存放至少超過四個月以上，無庸置疑。來到台灣可以再多一個月的時間販售，中間經過溫度反差、海運等狀況，官員宣稱這些雞蛋沒有問題，那要不要行政院、農業部帶頭先吃？這批雞蛋就都讓我們高官們每天帶便當！

洪孟楷痛批，到現在巴西出口的檢疫證明不敢公開，拿個樣張虛晃一招就想糊弄過去，但是內容完全空白，就問巴西雞蛋是蔡政府的高端疫苗2.0嗎？疫苗採購合約塗黑封存30年，巴西雞蛋採購，也要封存30年？這種神速自打臉的荒謬劇本一再上演，但每個高官們還是不動如山，笑罵由人就是現在看到民進黨政府官員的嘴臉。「政黨輪替公開巴西雞蛋採購合約及檢疫證明，背後所有藏污納垢一個也別想閃過！」

政論Vtuber高雄林小姐今(12日)也發文直呼，政府說這些蛋有封蠟所以可以吃，但自己實在想不出誰願意花錢買一百多天的雞蛋來吃？還是請官大學問大的「民進黨黨公職」盡情享用吧！「可以在民進黨中常會時，煎給他們自己吃嗎？」