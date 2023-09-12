女星孟耿如在先生黃子佼被連環爆出性騷擾事件後，不僅破門救回輕生的他，之後也一直陪伴左右，從代替他出面致歉，還主動請辭新戲演出機會，「只為了一起面對，一起彌補犯過的錯誤」。孟耿如今（12）日突然在臉書發千字長文，公開這段時間的生活現況，自曝曾經脾氣非常不好，但也透露一路以來如何學會控制情緒，讓粉絲看了很心疼。

自黃子佼6月份捲入性騷擾風波，妻子孟耿如主動請辭手邊工作，專心陪伴家人，事發逾2個月，孟耿如在社群多半分享畫展或工作相關訊息，今日罕見洋洋灑灑寫下這段日子生活現況，透露她的心聲；孟耿如收到許多網友的關心，她坦言每天不外乎經營品牌、創作、照顧玉米（女兒）和家人，及分享自己創立的心靈課程，希望能幫助更多人。

孟耿如提到從國小開始學舞蹈，大學是啦啦校隊又剛出道拍戲，生活相當忙碌，犧牲了很多和家人相處的時間，但也是這些經驗讓她內心獲得鍛鍊，才得以順利地走在自己理想的軌道上；孟耿如認為種種經歷，讓她意識到情緒、環境磁場、內心的磁場能改變一個人有多大，因此決定成立課程，讓大家學習。

黃子佼捲入性騷風波後，孟耿如多次單獨面對大眾，她也替先生說話，「認識佼佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」。孟耿如在黃子佼性騷事件爆發後，她也請辭新戲，決定陪伴先生度過危機。

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