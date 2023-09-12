華晶集團董座夏汝文的愛車保時捷911 turbo S，8日進廠保養，未料司機牽車時發現要價上千萬的愛車竟在保養廠內失蹤，保養廠調閱監視器才發現保時捷遭1名全身刺青、來賞車的男子開走，立即報案。警方獲報後循線在中山區汽車旅館將他逮捕。

警方表示，9月8日14時30分許接獲報案，1名男子到保時捷展示中心要求試車，但因所留的資料不符因此遭拒，但男子仍在店內排回，下午1名客戶將寶藍色的保時捷911 Turbo S開來進廠保養，男子見車上鑰匙未拔，竟直接將車子開走，保時捷人員發現後報警。

警方獲報後，調閱路口監視器影像後掌握車輛位置，發現犯嫌將車子開到中山區的汽車旅館，於是警方前往查緝，16時30分許在現場尋獲該車，並將開走車輛之29歲阮姓犯嫌逮捕，偵訊後依竊盜及侵占等罪嫌送辦。

據了解，911 turbo S是保時捷品牌中的靈魂代表，歷經多次改款，而這台還是近年才推出的992車型，2023年新出廠的基本款要價1311萬起跳。