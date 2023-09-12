國民黨總統參選人侯友宜日前提出「老人健保．廢巴氏量表」、「提高基本工資」、「低薪抵稅、富人稅」等政見，而近日就有一份最新的民調指出，對於侯友宜的政見中，有31％的網友表示「社福：老人健保．廢巴氏量表」讓他們最有感，甚至還有27％的網友表示「以上皆是」，引發討論。

YouTube頻道《東森新聞 CH51》11日對於「你覺得侯友宜的政見中，哪一項讓你最有感？」進行網路民調，截至12日晚間22時止，已有3.2萬人參與投票，有31％的網友表示「社福：老人健保．廢巴氏量表」、有15％的網友表示「勞工：提高基本工資」、有27％的網友表示「稅賦：低薪抵稅、富人稅」，另有27％的網友表示「以上皆是」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「目前對我最有感的是巴氏量表這一塊，畢竟現行制度是真的很不符合現在長照的需求了，我希望未來政府可以建立更完善的長照制度，像有補助的養老機構和廢巴氏量表這類的」、「當一個總統的格局，就是要把各層面的人民要照顧好，才是我們要選的人選，而且要有信用度，選前的政見和選後當選了，就要執行，我看侯友宜比較有這個品格」、「看到他的真誠，憨厚！不會口沫橫飛，期待台灣的健康前途」、「侯友宜加油！打倒民進黨」。