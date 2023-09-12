3年前從荷蘭辛格拉倫美術館（Singer Laren Museum）被盜的一幅梵谷畫作已被追回。這幅畫作名為《春日的花園》（The Parsonage Garden at Nuenen），是梵谷在1883至1885年間返回故鄉尼嫩（Nuenen）與父母生活時創作，屬於他的早期作品。

這幅畫作寬25公分、長57公分，為荷蘭格羅寧根美術館（Groninger Museum）所有，出借給辛格拉倫美術館展出。專家表示，這幅畫價值300萬至600萬歐元（約新台幣1.02億至2.05億元）。

2020年3月30日，新冠疫情期間，一名竊賊半夜打碎辛格拉倫美術館的玻璃門，盜取了《春日的花園》。失竊案發生當天正值梵谷167周年誕辰，毫無疑問成為世界各地的頭條新聞。荷蘭媒體報導，名為「Nils M」的男子於2021年被捕，事後被判處8年監禁。

據荷蘭媒體周二（12日）報導，一名神秘男子兩周前聯繫「藝術偵探」布蘭德（Arthur Brand），說他想歸還梵谷的《春日的花園》。他表示，那個人告訴他，想歸還梵谷的作品，「因為這讓他非常頭疼」，《春日的花園》無法用作討價還價的籌碼。

布蘭德因追踪一系列備受矚目的丟失藝術品，而被稱為「藝術界的印第安納瓊斯」。他告訴《法新社》，確認這幅畫是被盜的梵谷作品，是「我一生中最偉大的時刻之一」。

荷蘭警察藝術犯罪部門證實，布蘭德與荷蘭警方合作，已經解決了這件事。布蘭德表示，他和荷蘭警方多次呼籲外界歸還被盜藝術品，一名匿名男子將這幅畫放在一個宜家（IKEA）袋子裡轉交給他。布蘭德在客廳打開這幅畫的包裝，當他意識到袋子裡裝的東西時，他驚訝地倒吸了一口冷氣，「我簡直不敢相信」。

9月11日，《春日的花園》已被歸還給格羅寧根美術館。專家表示，畫作雖然有輕微損壞，但可以修復。