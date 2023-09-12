為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。對此，前立委沈富雄12日就表示，「韓國瑜的用途不在於去箍那三個人，韓國瑜就是深藍的還沒有聽到那句『訊息已經到了，我們只有衝下去，都要挺侯友宜，像四年前挺我一樣』，韓國瑜最大的可用之處，在這個地方，我不排除未來韓國瑜很快的會走上這條路」，引發討論。

沈富雄12日在政論節目《少康上線啦》中表示，「深藍就是要靠韓國瑜，韓國瑜的用途不在於去箍那三個人，韓國瑜就是深藍的還沒有聽到那句『訊息已經到了，我們只有衝下去，都要挺侯友宜，像四年前挺我一樣』」，沈富雄認為，「我覺得韓國瑜最大的可用之處，在這個地方，我不排除未來韓國瑜很快的會走上這條路，因為他只有講清楚，韓粉對韓國瑜的期待還沒有碎，他們一直認為韓國瑜是大材小用，我覺得韓國瑜比韓粉清楚」。

沈富雄更接著說，「這個桶箍的觀念被這群人濫用定義，桶箍很像橡木桶，外面的每一片，拆開來樣子都一樣，湊起來就變成桶，最後箍起來，所以要有桶箍發揮的角色功能，第一點是所有的木片要同一個樣子，現在這三個木片的樣子完全不一樣；第二點是很少人可以自己講說我當桶箍，連王金平都有問題，韓國瑜對韓粉的號召力不可忽視，但要做箍那三個人成一個木桶，我覺得距離還很遠」。