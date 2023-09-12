鄔瑪舒曼以黑色裙裝、率性披上紅色披肩、咖啡色方框眼鏡出席Tory Burch 2024春夏系列大秀。（CFP）

於今年6月正式成為Tory Burch品牌代言人的秦嵐，在得到新身份後首度飛往紐約官場品牌2024春夏系列大秀，在秀前她先以白色貝雷帽搭配白色polo衫、過膝牛仔裙等，帶出少女感，在秀上則以灰色西裝套裝，內搭透膚的米色襯衫展現都會麗人的形象，同場一同參與的還有性格女星鄔瑪舒曼，在秀上她以黑色裙裝、率性披上紅色披肩、咖啡色方框眼鏡，自在愜意的時尚氛圍，與品牌本季強調的「輕鬆著裝」不謀而合。

本季Tory Burch將大秀選址於美國自然歷史博物館新落成的科學、教育和創新中心，服裝的整輪廓簡約、俐落，服裝的色系以簡約的黑、白、灰為主，中間穿插淡粉色、紫色等單品，服裝的淪落以一件是洋裝為主，有優雅鬆弛的細肩帶洋裝、結構感的抓皺洋裝，以及輪廓相較來說更加硬挺的西裝套裝裙等，同時也包含休閒的夾克、鉤針編織針織衫等，整體色調、服裝的視覺十分輕盈。

配件方面，在連衣裙、耳環、包款裝飾上的牛耳鈴鐺十分吸睛，品牌IT包款Fleming手袋本季以類似珠寶盒的形上出現在秀場之上、今年秋冬主打的Deville手提包也有新色、材質出現。

Tory Burch 2024春夏系列大秀上帶牛耳的鈴鐺，在本季成為包款配件、耳環等配飾。（CFP）