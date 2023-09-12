蘇力揚晉級香港羽球公開賽男單會內賽。（資料照／鄭任南攝）

BWF世界羽聯世界巡迴賽超級500系列香港羽球公開賽，12日進行資格賽及部分雙打會內賽，今年台北羽球公開賽男單亞軍蘇力揚連過兩關，闖進會內賽，首輪將對上世界排名第13印度選手森恩（Lakshya Sen），寶島一姐戴資穎則是女單會內首輪迎戰同胞許玟琪，被安排在13日4號球場不早於晚間6點半的賽程。

世界排名第35的蘇力揚在香港羽球公開賽男單資格賽先以21比16、21比19擊敗中國大陸雷蘭曦，再以21比12、21比17打退香港陳延澤，闖進會內賽，32強挑戰第8種子森恩，是雙方生涯首次在BWF賽事交手。

女單選手林湘緹、女雙胡綾芳／林筱閔、許雅晴／林琬清及混雙邱相榤／林筱閔也成功取得會內賽門票，男雙組合李芳任／李芳至則在會內賽首輪32強18比21、21比16、21比12後來居上打敗馬來西亞劉航益／吳永昌，第2輪16強對戰戰世界排名第1的印尼組合亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）。