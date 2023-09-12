農業部茶及飲料作物改良場11至12日辦理2023全國部分發酵茶製茶技術競賽，參賽選手及蒞臨貴賓大合照。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

為推動傳統茶葉加工技術的提升及永續發展，農業部茶及飲料作物改良場11至12日舉行「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」，選手皆是取得國家級製茶技術士證照者，並以機採茶菁為原料，分別有清香型條形組18人及清香型球形組22人參賽，於11日中午開始製茶程序，今下午繳茶後由茶改場遴選產官學界共同組成評審團，依台灣茶分類分級系統（TAGs）展開評鑑。

茶改場長蘇宗振表示，鼓勵選手們除傳承製茶工藝，面對大環境挑戰，更要積極提升技藝，持續升級茶葉品質水準，強化台灣茶文化底蘊，為茶產業永續發展努力。現今台灣茶產業面臨氣候變遷及勞動力短缺與高齡化，造成茶菁採摘及製茶生產過程影響巨大，有鑑於茶菁品質是維持茶產業發展及茶葉優良重要因素，透過良好機械採收方式，結合優良製茶工藝，可兼顧紓緩人力缺乏及有效提升品質。另透過國家級丙級製茶技術士證照的推動，將衛生安全的茶葉製作流程透過年輕製茶人完全體現，可帶給消費者更安心的茶品。

今年全國製茶技術競賽參賽40位選手皆具備國家級丙級製茶技術士證照，擁有正確衛生安全製茶知識及技術，其中有3位百大青農，也有2位女性參賽，平均年齡為37.6歲，30歲以下選手有10位占25％，年齡最小選手為23歲的郭秉航，他在嘉義大學企管系畢業後即回鄉從事茶葉工作，顯見青農回鄉漸有成效。

蘇宗振說明，今下午由茶改場分組評鑑，條形組指派特級品評師、副場長邱垂豐擔任技術評審，由產業界中高級品評員翁治源、茶改場分場長蘇彥碩、學界由中正大學教師許偉庭組成評審團；球形組由特級品評師、科長林金池擔任技術評審，由產業界中高級品評員陳星伃、茶改場分場長林儒宏、學界由嘉義大學教師黃文理組成評審團。

評審採用由茶改場建立的台灣茶分類分級系統，以數位化方式評鑑，並依外觀、水色、香氣、滋味計分，評鑑結果除可使茶葉分級更貼近大眾，也可讓消費者更了解選購茶樣的風味特色，更可作為茶農製茶技術調整參考依據。

今年競賽結果，條形組冠軍由來自新北市的駱程遙奪得，其茶葉外觀呈墨綠色、條索緊結、水色蜜黃清澈且明亮，茶湯濃稠滑順甘甜，帶有偏濃的桂花、蘭花、梔子花及野薑花香，入口時散發出釋迦、荔枝、香瓜及梨般的誘人果香。

球形組冠軍由來自嘉義縣的羅竣瀚勇奪，其茶葉外觀色澤呈墨綠色、緊結且勻整、水色蜜黃清澈明亮，茶湯濃稠飽滿、滑順圓潤，香氣濃郁，帶有梔子花及檳榔花香，及新鮮釋迦、芒果與淡淡的牛奶香氣。值得一提的是，這次競賽唯二的女性中，來自宜蘭縣的黃羽蓁在激烈競爭下，勇奪條形組季軍，表現亮眼。

茶改場表示，得獎者在競賽中展現對製茶的微氣象條件及茶菁品質的綜合判斷力及發揮優異的製茶技藝，充分彰顯台灣特色茶的風味魅力，年底將於南港世貿茶葉特展時頒獎。