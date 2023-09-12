由於水氣偏少，氣象局表示，明（13）日各地晴到多雲，僅南部地區及各地山區有午後雷陣雨。氣象局表示，周六（16日）起水氣增加，下周日（17日）起有低壓帶接近台灣西南方海面，局部短暫陣雨地區將從東半部、恆春半島逐漸擴大。

氣象局說明，明天各地為水氣偏少、晴到多雲的天氣型態，僅南部地區及各地山區有午後雷陣雨，不過降雨範圍較小、時間也較短暫；溫度方面，各地清晨稍偏涼，低溫為23到25度，局部空曠地區可能再低1到2度，白天感受溫暖舒適，高溫約31到34度，日夜溫差稍大。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局分析，周四、周五（14日、15日）各地為多雲到晴，由於微弱低壓接近台灣東邊海面，花東地區及恆春半島有零星降雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周六起水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周日、下周一（17日、18日）低壓帶接近台灣西南方海面，水氣增加，東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨；下周二（19日）轉偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。