晶圓代工龍頭台積電今天召開臨時董事會，決議核准以不超過1億美元額度內，認購安謀普通股股份，認購價格將依安謀首次公開發行最終價格而定。

安謀（Arm Holdings plc）啟動公開上市程序，母公司軟銀（SoftBank）對安謀估值為640億美元。國外媒體日前報導，安謀的客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）已同意投資，外傳台積電也在邀約投資名單內。

台積電董事長劉德音6日於國際半導體展大師論壇中首度鬆口，正在評估是否投資安謀，預計這1、2週內決定。

台積電今天臨時董事會拍板入股安謀，決議核准於不超過美金1億元額度內認購安謀普通股股份，至於認購價格將依安謀首次公開發行最終價格而定。

此外，台積電臨時董事會也通過決議，核准以不超過4.328億美元額度內，從英特爾（Intel Corporation）取得IMS Nanofabrication Global, LLC 10%股權。

根據資料，IMS是奧地利晶片製造設備商，目前為英特爾旗下子公司。