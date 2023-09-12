美國太空人盧比歐（Frank Rubio）已在近地軌道上度過了超過355天，打破了美國太空人最長的任務最長記錄。而俄羅斯聯盟號太空艙先前冷卻液外洩，而新替換的的聯盟號太空艙預計要到月底後才接他們回家，所以，盧比歐還將在軌道上度過371天，一旦完成他的任務，他即將成為第一位在微重力環境中渡過超過1整年的美國太空人，僅次於

Astronaut Frank Rubio has just set a new U.S. spaceflight record, eclipsing the previous record of 355 consecutive days aboard the @Space_Station. This is now the single longest mission for any of our @NASA_Astronauts.



He is set to return to Earth on Sept. 27, when he will… pic.twitter.com/HfWslYlvkW — NASA (@NASA) September 11, 2023

據《CNN》11日報導，太空總署的1位發言人表示，盧比歐自2022年9月以來1直在國際太空站（ISS），並在本週一下午1時40分（美國東部時間）超越了退休的NASA太空人范德海（Mark Vande Hei）所創下的前紀錄。

Astronaut Frank Rubio has now been in low-Earth orbit for more than 355 days, breaking the record for the longest space mission by a U.S. astronaut https://t.co/qQXKJdvFiX pic.twitter.com/MZKFYtxRZo — CNN (@CNN) September 12, 2023

更重要的是，盧比歐預計在幾個星期內將達到另1個重要里程碑。俄羅斯聯邦太空局（Roscosmos）預計沒辦法在9月27日之前將他和2名俄羅斯搭檔普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin）送回地球。

這意味著，盧比歐還將在軌道上度過371天，一旦完成他的任務，他即將成為第一位在微重力環境中渡過超過1整年的美國太空人，雖然這不是原本的任務目標就是了。

盧比歐於2022年9月21日乘坐俄羅斯聯邦太空局的聯盟MS-22太空艙前往太空站時，他們預計執行6個月的任務。但是，載運盧比歐和他俄羅斯同事的太空艙在12月份出現冷卻液泄漏。俄羅斯聯邦太空局官員認為太空艙狀態不適合將機組人員送回家。

聯盟MS-22太空艙於今年3月28日在沒有載人的情況下返回地球，俄羅斯聯邦太空局另外發射了新的一艘MS-23太空艙，該太空艙於2月25日對接太空站。

盧比歐的返回日期則被推遲到9月，為了紀念他的壯舉，他於9月5日錄製了一次與范德海的對話。美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在本週一（11）社群媒體上發表的一份聲明中說：「盧比歐在太空的旅程體現了探索的本質。」

「當他打破了作為NASA太空人在太空中服役時間最長的紀錄時，他也為未來一代太空人鋪平了道路。你的奉獻是真正超越凡塵的！」