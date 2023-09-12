FEniX演唱會左起峻廷、家齊、浦洋、承隆、MAX。（華納音樂☓踢帕娛樂提供）

峻廷為演出勤練腹肌。（華納音樂☓踢帕娛樂提供）

FEniX與歌迷大合照，左起MAX、承隆、家齊、浦洋、峻廷。（華納音樂☓踢帕娛樂提供）

FEniX《LOOK AT ME NOW》演唱會上週末在信義劇場Legacy MAX開唱，9／10為演唱會第二日。除了VERA的巴比，U：NUS的高有翔及吳昱廷也驚喜現身，與LCY呂植宇、彭柏邑及MAX合體重現「亞特蘭提斯」並一起演出〈NEW GANG〉，令全場驚喜。

FEniX開場連續唱跳4首歌曲後，MAX與承隆帶來組曲演唱，巴比也義氣擔任連續兩日的嘉賓，一起演唱〈Forever Love〉及〈陽光宅男〉。承隆透露組曲中選唱曹格〈Super Woman〉的原因是希望能飆高音給大家聽，更誠意十足的清唱一段展現歌喉。承隆也首度在大家面前彈琴，有趣的是，好琴藝竟遭罵道「為什麼之前不表現！」讓承隆笑說以後找到機會會多表現。

家齊挑戰ØZI的英文歌〈Issues〉，遭浦洋爆料：「我前幾天在公司桌上看到一張家齊留下來的歌詞小抄，上面都是注音，重點是我照著念還不知道是什麼，原來是空耳版歌詞。」而在演唱會上展露好身材的峻廷，私下已苦練多時，他笑說：「準備這首歌過程沒有很久，準備這個身材比較久！」更忍不住向友團VERA的成員Nelson喊話：「VERA在準備專場的時候，Nelson約我一起去健身；結果換我們要表演，我約他一起，他竟然跟我說好累。」

令人驚喜的是，演唱會上更驚喜合體「亞特蘭提斯」，除了MAX，更包括LCY呂植宇、彭柏邑，以及U：NUS的高有翔與吳昱廷，五人演出〈NEW GANG〉。提到為何會想邀請過去戰友，MAX說：「一開始公司就有問我要找誰當嘉賓，第一個想法就是『亞特蘭提斯』的大家，沒有的話就我自己。」更開玩笑說：「因為我也沒什麼朋友！」藉著此次機會再一次呈現經典舞台，也讓「亞特蘭提斯」直呼「友情都沒有散！」

演唱會尾聲，FEniX紛紛發表這兩天的感言，峻廷率先發表：「好不容易辦了專場，要特別感謝我的家人，謝謝我的媽媽生下我；從小到大到外面參加比賽，我的家人沒有到場過，但今天他們都到了！」浦洋則說：「謝謝救火隊，短短一年一起經歷很多事，發專輯、簽唱會...，如果沒有你們、沒有詹哥，我們可能又回去做自己的事，謝謝我的爸媽，他們一直很支持我！希望FEniX表演大家會喜歡，未來我們會更突破自己。」家齊則感性分享：「今天我愛的家人也有來，想對在天上的奶奶說，我做到了！」

最後，MAX透露自己這幾天尤其感謝成員及同事們的擔待，原來他在彩排前一天發燒，所幸經過治療及點滴後，很快的恢復元氣，順利完成了這兩天的演出。為此他相當自責的直呼自己是「雷包」，更直到最後一刻才向大家報告這個消息，一切都已無大礙，請救火隊們千萬不要擔心。而峻廷也自爆在第一天中場突然流鼻血，目前身體也一切健康，表示演唱會後會好好休息照顧身體，也自虧：「我們這一群人怎麼身體都這麼差！」