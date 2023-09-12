被網民封上「炫富網紅」稱號的網路名人郭美美最近刑滿出獄，曾經被追捧的微博帳號在停止更新長達2年9個月後，於9月12日突然發佈新動態，不過只有短短的一句話：「慢慢理解世界 慢慢更新自己」。郭美美在答覆陸媒的提問 時表示，現階段主要是「休息，散散心」。

據《快科技》報導，郭美美微博帳號2年多來首次更新引起網民注意，紛紛相互詢問「難道放出來了？」有媒體向郭美美本人求證，她承認最近剛剛出獄，但對於接下來的打算暫未計畫，現階段主要是「休息，散散心」。

當年因為掛著中國紅十字會招牌炫富而鬧出風波的郭美美，其微博帳號近日更新，證實已經出獄。（圖／微博截圖）

郭美美2011年以「中國紅十字會商業總經理」的頭銜在的新浪微博中炫富，以圖文炫耀「住大別墅，開瑪莎拉蒂」，因牽扯慈善機構中國紅十字會而引起爭議，讓民眾對中國紅十字會善款流向產生質疑，導致了紅十字會的信任危機。此外，還因個人私生活爭議而在全網鬧得沸沸揚揚，最後在2015年9月被北京市東城區人民法院以開設賭場罪判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元（合台幣21150元）。

2019年7月13日，郭美美第一次出獄，當年12月公開落淚道歉，自稱「非常後悔，願意放棄一切，回到最初」。但僅僅一年多的時間，郭美美再次因非法生產並在網路銷售添加違禁成分的減肥食品，構成銷售有毒、有害食品罪，在上海被捕。2021年10月18日，上海鐵路運輸法院判處郭美美有期徒刑2年6個月，並處罰金人民幣20萬元（合台幣84萬6千元）。

報導說，郭美美在庭審做最後陳述時痛哭流涕，她哽咽著說，自己從2014年就出事坐牢，出獄後僅一年再次被抓，很後悔，稱「我活得挺失敗的」，「對不起關心支持我的粉絲」。