就讀社工系大四的小潔，暑假到展望會實習時，分享自己從小受到展望會幫助。（台灣世界展望會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

教育能使孩子有機會脫離貧窮，近年因疫情、通膨等大環境因素衝擊，使處於社會底層的弱勢家庭孩子在求學路上面對更多挑戰；台灣世界展望會宜蘭辦公室於9月開學季陸續發放教育扶助金、營養扶助金、生活扶助金逾1050萬元及家庭民生所需物資，幫助宜蘭1408名弱勢兒少安心就學，用教育翻轉孩子的未來。

像6歲的國小新鮮人小浩（化名），因患有重度憂鬱症的爸爸在車內燒炭輕生不幸過世，由媽媽獨自撫養他及就讀國小的姊姊長大，從事人力派遣包裝員的媽媽，工資以件計酬，收入較不穩定，常難以支撐家中的生活費；因此展望會提供教育、特況家庭扶助金，緩解其生活壓力並長期透過社工員給予媽媽關懷與陪伴。

而就讀社工系大四的小潔，暑假到展望會實習時，分享自己從小受到展望會幫助，感動的說，從此生命中出現了一個很像媽媽又沒那麼嚴厲的社工老師，常常關心她和家人們，「因自己深感這份愛與溫暖，所以也想堅守回饋的心，未來成為一位有熱忱的社會工作者，所以此次能來展望會實習對我來說意義非凡」。

根據展望會去年針對國內服務兒少的調查，發現有近5千名孩子不僅缺乏學習資源，更難以支付基本生活開銷得半工半讀養活自己。故展望會東區辦事處處長蕭文榮表示，希望大眾捐款支持「國內助學行動」，陪伴經濟弱勢兒少不因家中經濟困頓而放棄學業，提供學子擁有平等的學習機會，獲得更多勇氣面對未來。