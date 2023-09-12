2024總統大選，在野陣營陷入亂局，前高雄市長韓國瑜上周表示若有需要，願當「桶箍」整合在野總統參選人。TVBS主持人錢怡君透露，韓國瑜那邊證實，藍營、白營和郭陣營都有找韓國瑜接觸；前立委蔡正元則認為，柯是韓國瑜的前老闆、侯友宜與韓過去關係並不深厚，韓勸兩人當副手都不容易，若韓國瑜對白藍整合有更好的辦法再請韓出面，否則就不要一直消費韓國瑜。

據《鏡周刊》今(12日)報導，白藍整合上，柯陣營玩兩手策略，由柯的核心幕僚柯辦主任周榆修扮演溝通密使，分別與代表國民黨主席朱立倫的黨副祕書長江俊霆、郭台銘兒子郭守正維持聯繫。

蔡正元在政論節目《新聞大白話》表示，若請韓國瑜當在野桶箍，但柯文哲是韓的前老闆、恩人，怎麼勸柯文哲當副手？若要勸侯友宜當副手也不行，侯、韓以前也不怎麼搭嘎（關係沒有非常深厚），這句話也很難說出口。反而是郭台銘稱藍白整合成功就退選，這個態度是健康的，藍白整合不成功，郭就參選，因為三人都不會當選，各自展示實力也沒有不對。

至於周刊報導稱「斷聯侯友宜」，蔡正元認為，侯友宜也應該參加白藍整合的討論，因為朱立倫能談的就是立委選舉，像是讓台中市長盧秀燕輔選民眾黨提名的蔡壁如，或是在台北市選區，像是請柯文哲幫忙協調士林北投的泛藍分裂，這都是好事。

蔡正元指出，如果要討論到總統副總統，藍營只有朱立倫參與討論就會有問題，不會像有些人認為「柯文哲就當副手，讓藍營分給民眾黨幾席部會首長」，問題不在這裡，可能大家要傷腦筋，想更好的辦法。

蔡正元也直言，如果韓國瑜可以想到更好的辦法，就請韓國瑜出手處理，「如果沒有的話，不要隨便去消費韓國瑜、傷害韓國瑜，這樣也不好」。

主持人錢怡君透露，她有去問過韓國瑜那邊，的確柯文哲、朱立倫、郭台銘各方都有去找韓接觸，可是接下來會怎麼做，也都還不知道。