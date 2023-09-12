進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。國民黨台北市議員游淑慧提到，若按照農業部新說法，巴西蛋有噴食用蠟，就像手機包膜，能維持品質並延長保存期限。但如果是謊言就禁不起檢驗，沒有塗蠟的蛋還可以放120天嗎？如果架上這批蛋竟是過期蛋，事情就大條了。

游淑慧今(12日)在臉書發文表示，過去有人笑大陸商品愛透過台灣洗產地，結果現在巴西雞蛋透過台灣洗生產日期。為什麼巴西蛋可以120天？過去農業部說法，進口雞蛋冷藏保存期限通常是是90天。而昨天農業部畜牧司副司長李宜謙的新說法，巴西蛋因離岸前會噴「食用蠟」保存，就像是手機包膜一樣，就可以維持它的品質以及延長保存期限。「感覺很威，但……如果是謊言就禁不起檢驗！」

游淑慧質疑，昨日衛生局前去業者處稽查，發現該批蛋品並未有塗蠟等可以延長保存期限之加工作為。有噴蠟才可以120天，沒噴呢？誰告訴農業部，巴西蛋有噴蠟？是巴西出貨商為了要報保存期限120天，所以謊騙有噴蠟？還是超思明明進口了即期品，卻騙畜產會說有噴蠟，讓畜產會還是收了蛋？今天食藥署輕輕說：這是標示不實，依法可處4萬元至400萬元罰鍰。「但真的嗎？沒有塗蠟的蛋還可以放120天嗎？」

游淑慧強調，如果巴西蛋沒有塗蠟，按造常理來說，冷藏保存期限只有90天。「那這批蛋就可能是過期蛋了。事情就大條了！」依據《食品安全衛生管理法》第15條規定，販售過期食品，依法可以處最高2億的罰緩。「有噴蠟，120天。沒噴蠟呢？誰告訴農業部，巴西蛋有噴蠟？」