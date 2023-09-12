北韓領導人金正恩搭乘專列火車赴俄羅斯訪問，周二（12日）抵達俄羅斯境內。路透社報導，俄國國營電視台發布一段金正恩步下專列、踏上月台的畫面，俄羅斯多名官員在場迎接。

這段將近1分鐘的畫面，已於社群平台X引發轉仔風潮。短片以專列在天未亮的夜色之中駛入俄羅斯境內車站為開端，俄方官員走到月台定點，月台已備妥附了扶手、鋪了紅毯的台階。

豪華「綠皮列車」緩緩進站停妥，車門打開，只見梳著招牌髮型的金正恩走下台階，俄方官員代表趨前握手致意。金正恩下車露面時西裝筆挺，與出發時的裝束不同。

Kim Jong Un arrives in Russia to meet with Putin. pic.twitter.com/xmeL6YHNK2 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 12, 2023

成排禮兵於月台肅立行注目禮，金正恩在隨扈、北韓官員與俄方官員陪同之下沿著月台走了一小段路。一行人接著左轉拾級而上、步入車站建物。

另一方面，俄國國營的「俄羅斯新聞社」（RIA）報導，俄羅斯自然資源部部長自稱已與金正恩見了面。

金正恩此行訪問俄羅斯，預計與人在俄國遠東地區的總統普丁（Vladimir Putin）會面。俄羅斯新聞社稍早報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，在俄國遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的經濟論壇結束後，普丁將與金正恩一對一會談，議題包括雙邊關係、地區與全球局勢，兩位領袖會談後並無舉行記者會規劃。