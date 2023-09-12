衛福部今天邀集專家學者召開會議並決議放寬免經巴氏量表評估聘用門檻，包括使用長照服務6個月以上、輕度失智症等，預估約有60萬個家庭受惠，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天接受「有話好說」訪問時表示，只要跟衛福部有共識後很快就可以上路，他也說，目前也評估重新推動看護工外展服務，也許能夠改善種種問題。

蔡孟良表示，在此次開會前就在準備相關作業，主持人詢問「是否會在9月上路」他僅說，樂觀期待。

針對移工引進相關問題，蔡孟良說，移工不是商品、超商買了就來，來源國也有規定，台灣因為高齡化、老年化，且長照人員培力及需求等落差一直存在，因此才要引進看護工。而家庭引進看護工之後，不是移工來了，就什麼都不管，應營造的很好的環境，移工也願意投入心力，才是好的進展，也減少失聯、爭議等爭議。

針對外界擔心供給量、仲介把關、訓練機制等問題，蔡孟良則說，就目前移工來源國來看，並未改變其輸出政策，也會透過仲介確保雇主需求、國外選工等機制，如果違反有處罰機制、甚至停權，也會要求國外落實訓練，而看護工入國後也有「補充訓練」，目前也發展多元管道，包括到宅指導、專班訓練等，並透過數位學習協助等。