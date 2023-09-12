布萊克萊弗利現身Michael Kors2024春夏大秀。（美聯社）

今（12日）紐約時裝周上突上演嬌妻時尚戰，「花邊教主」布萊克萊弗利與「死侍」萊恩雷諾斯婚後感情如膠似漆，一連生了四個小朋友，Michael Kors2024春夏系列大秀選址於布魯克林地區的公園，讓布萊克身穿金色褲裝大展玲瓏身段剛成為人妻的陳庭妮，也暫別新婚老公胡宇威前往紐約，她以一襲黑色流蘇裙亮相，邊走邊露腿十分搶鏡。

Michael Kors 2024春夏大秀，將紐約的布魯克林秀場佈置成宛若度假勝地。

由於紐約前幾日的綿綿細雨，陳庭妮在大秀前一晚特別在飯店做了一個晴天娃娃，結果在開秀前半小時突然放晴，讓她十分感動。Michael Kors 為本次大秀在公園內以白色木板修建T台，搭配遠方橋上的紫紅色九重葛，讓人不經聯想到悠閒的度假勝地。

Michael Korss 2024春夏系列。（美聯社/林欣儀台北傳真））

本季的服裝以蕾絲貫穿其中，色系由經典黑白色系，漸變過渡至米色、粉色、紫色等，與現場花卉做呼應帶出春夏氣息。服裝輪廓多變，除有適合渡假穿著的蕾絲縷空洋裝、花卉印花的飄逸紗質長裙等之外，也有都會女性必備的西裝套裝、晚宴裝等，其中以蕾絲brat-top、蕾絲貼身褲，搭配西裝外套的造型，兼具時髦性感又不失俐落、正式。