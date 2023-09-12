普丁在 東方經濟論壇上表示，俄羅斯正在研發基於物理原理的新武器。(圖/路透社)

俄羅斯總統普丁在海參崴舉行的東方經濟論壇(Eastern Economic Forum )上，提到他對烏克蘭戰爭的看法，他似乎對戰爭還保持樂觀，已有27萬人壯丁入伍，同時還強調俄羅斯正在開發「基於新物理原理的新武器」。

普丁特別來到海參崴，主要的行程是與北韓領導人金正恩會面。一般認為莫斯科可能會向平壤尋求砲彈和其他武器，以加強對烏克蘭的軍事行動。但是在會面之前，他抽空在東方經濟論壇上表達備受關注的峰會之前發表公開講話。

「基於新物理原理的武器，將在不久後可以保衛國家，我們非常了解這一點，我們正在努力解決技術問題。」

普丁沒有詳細說明什俄羅斯正在研發的未來武器是什麼，國營的塔斯社則解釋，這些武器包括雷射、超音波和電波武器。

普丁說，基輔正在進行的反攻作戰失敗了，他們損失慘重。「自6月發起反攻以來，烏克蘭已損失約71,500名士兵、18,000輛裝甲車和543輛坦克。」

無法證實或證偽普丁的說法，但他的數據明顯高於俄羅斯國防部對烏克蘭裝備損失的估計。

普丁還說俄軍沒有缺員的問題，過去六個月以來，已有27萬人自願加入俄羅斯軍隊。

普京轉向論壇的主要話題，也就是商業和經濟。很多人擔心俄羅斯政府試圖把私人企業充公，他特別重申「沒有去私人化這件事，至於檢調部門針對大公司的調查，那是他們在評估是否觸犯經濟法律。」

在外交方面，普丁表示，他預計2024年美國總統大選後，美國對俄政策也不會發生變化，因為華盛頓一直煽動美國普通民眾的反俄情緒。普丁隨後為美國前總統川普出言辯護，他抨擊美國司法部門對川普的起訴是「出於政治動機的迫害，顯示了美國制度的腐敗。」

他還說「這表明我們正在與怎樣嘴臉的角色作戰，這是一群美國資本主義的野獸。」