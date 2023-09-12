立委今天舉行《述說龍門》重行出版記者會，批評台電出版此書後因其違背非核家園理念竟偷偷讓它下架。對此台電回應，「述說龍門」不符台電內部規定，未經出版品程序審定，根本非台電正式出版品，既然沒有出版，何來「偷偷下架」問題。

台電表示，尊重部分同仁將核四建廠期間甘苦談自行撰寫成冊，但對於該書忽略了核四先天不良的建廠程序，以及許多工程不可逆且無解的問題，台電亦深感遺憾。

立委吳怡玎今天借此書重新付梓，邀請核能專家、前總統馬英九談能源議題，核四前廠長王伯輝說此書曾因違背執政黨非核家園理念被禁。吳怡玎批台電出版這本書後，民進黨又偷偷下架。馬英九重新強調支持重啟核四，呼籲政府認錯趕快做必要的改變。

台電發言人蔡志孟澄清，「述說龍門」這本書當初只是收集興建同仁意見，根本還沒有出版，依據《台電公司出版品管理要點》規定，需經過相關程序及主管核定，始能送印。因此「述說龍門」既非台電出版品，版權也不在台電身上，自然也無所謂「偷偷下架」、「因不明原因撤回」等問題。

蔡志孟強調，建廠同仁將工程期間甘苦談撰寫成冊，台電尊重其言論自由。但也遺憾該書無法述說先天不良的建廠程序，如設計未完成就開始施工，設計、採購，以及施工同仁處在狹窄的空間，龐雜混亂管線間，不斷對不安全標準的設備敲掉重新施工。這些許多工程不可逆且無解的問題，都是「述說龍門」没有說到的真相。

至於核四重啟意見，經濟部長王美花回應，前年跨黨派委員都有進去核四裡面看過 ，它的建廠過程經過很多波折，廠房設備不匹配，造成裡面線路比較混亂，安全上有很大問題。因核四沒有蓋完，主機當時沒有完成現也已不見，台電有說明重啟不是選項。