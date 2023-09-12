華語歌壇天后那英早年曾加入福茂唱片，來台發展時認識了王菲並結為好友，國語專輯《白天不懂夜的黑》在台灣一炮而紅，後來與王菲在央視春晚合唱《相約1998》，從此家喻戶曉，近期因為音樂真人秀《中國好聲音》鬧出在李玟生前有爭執，那英和姐姐那辛也連帶遭到議論，過去那英與謝霆鋒、王菲的舊事也被討論。

王菲在出道早期結識王菲，兩人都是從大陸來台發展，且性格都非常直爽，因此認識後一見如故，很快成為好友，之後更在央視春晚上一同合作舞台《相約1998》，讓兩人事業如日中天。王菲和那英都很喜歡打麻將，張國榮曾爆料有次和王菲一起打麻將，劉嘉玲在一旁圍觀忍不住唸王菲打麻將的技巧，王菲當下就反擊：「你說我唱歌不好，我認了，你說我搓麻將不好，我打死也不認」，傳當時那英和王菲經常相約打麻將，但有段時間那英發現王菲越來越少出現打牌，就猜出王菲正在談戀愛。

由於王菲當時名氣勝過謝霆鋒，那英曾表示：「王菲和謝霆鋒不相配，不希望她再次受到感情的傷害。」更直接評價謝霆鋒：「像謝霆鋒這樣的小白臉，在北京滿大街都是。」王菲聽到後回應：「男人都是壞的，不如選個帥的」。近年謝霆鋒與那英有不少同台場合，有一次節目上那英被問與謝霆鋒關係，她直率回應：「覺得我跟霆鋒倆沒有那麼熟，但因為他中間有一個我的老友，這麼算的話就都是一家人吧」，雖然沒明說是誰，但大家都能猜到那英口中的老友就是王菲，且那英在節目中唱自己的歌，看到謝霆鋒沒開口便主動調侃「霆鋒不會唱吧？」謝霆鋒搖頭後她接著說：「你就會唱王菲的歌」，令謝霆鋒瞬間臉紅。