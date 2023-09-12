體育記者出身的前AV女優澀谷果步，擁有甜美臉蛋以及K罩杯好身材，而她引退後轉型成直播主與Coser，活耀於各大社群平台上，擁有逾129萬名粉絲支持，人氣不俗。近日，她在社群上發文透露自己受邀到美國任天堂總部參觀，更曬出滿手的戰利品，讓許多遊戲迷羨慕不已。

澀谷果步自引退後用心經營社群，屢屢在其上曬出養眼美照，或是火辣性感的Cosplay穿搭，吸引不少粉絲到場朝聖。此外，她近日也在X(前身為推特)上發文，透露自己受邀到美國任天堂總部參觀，並曬出多張戰利品照片。

從相關畫面中可見，她穿著蓬鬆的任天堂紅色洋裝，戴上有著遊戲機按鈕裝飾的腰包，對著鏡頭露出甜美微笑，同時還一併附上貴賓證，讓不少粉絲看的十分羨慕，紛紛表示：「看起來太棒了」、「你真的好幸運」、「那個眼鏡讓我好想搶過來。」

After visiting the Nintendo US headquarters.



任天堂アメリカ本社にお招きいただいたんですが、建物内にショップやレトロゲーム展示があって最高でした！ pic.twitter.com/bElklnU2qE — Shibuya Kaho (@Shibukaho) September 11, 2023

事實上，澀谷果步是體育記者出身，有著多益TOEIC 990滿分、日本英檢一級的優越成績，不僅在社群上會以日、英雙語和粉絲們分享生活點滴外，還出版過英文書籍，並與多位國外網紅Trash Taste Highlights、CDawgVA 、Projekt Melody合作拍攝影片，而此種優異的外文實力，也是促成她成功轉型的原因之一。