新北保大小隊長王俊智日前協助腦性麻痺兒童完成三鐵比賽的心願。（圖／警方提供）

新北市保安警察大隊小隊長王俊智，平日是守護治安第一線的人民保母，但脫下制服，是熱愛運動的三鐵健將，日前協助腦性麻痺兒童完成三鐵比賽的心願，曾經他還幫助一位視障生，圓了馬拉松之夢。侯友宜今12日在警政工作會報表揚他說：警察不只是硬漢也能是暖男。

新北市保安警察大隊小隊長王俊智，平日是守護治安第一線的人民保母，但脫下制服，是熱愛運動的三鐵健將，今年3月，王俊智遠赴台東參加鐵人三項，在其中游泳項目中，王小隊長不同其他選手，背後還拖著一艘救生艇，裡面正是患有重度腦麻的小比，在海裡拚命的游，只為了幫小比圓夢，完成游泳這個項目。

王小隊長在2023年3月19日的「普悠瑪2023鐵人三項」賽事與藝人亮哲一起陪著來自高雄的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡，帶著其22歲腦麻兒「小比」合力完賽，因為王小隊長與小比媽認識，小比媽主動與王小隊長聯繫，希望能與他一同參加鐵人三項賽事，王小隊長毫不猶豫馬上就答應，因為他認為這位單親媽媽很特別、很努力，她選擇成為小比的腳，推著重達45公斤的推車，帶著他跑遍全台2百多場馬拉松，是一位陽光堅強又充滿正能量的媽媽；因此，他與藝人亮哲2人促成了這次一起參賽，並一同幫小比媽圓夢的美好機緣。

王小隊長曾協助一位師大視障生完成人生首次半馬比賽，更跑出金牌夢；該視障生在2016年5月9日透過臉書「告白警察」徵求一位願意陪他完成半馬比賽的熱心警察，王小隊長在社團中看見他的需求後，就主動聯繫他，過程中只要王小隊長下班有空，就陪著他一直練習跑步，從3K開始慢慢的增加到10K到最後能在引導下完成21K半馬，最後也在12月4日的「臺灣燈會虎尾馬拉松」這場比賽中獲得了視障組的冠軍，該視障生也在這次的跑步比賽中，愛上了跑步這項運動，之後靠著努力也成功挑戰有「跑友終極夢幻殿堂」之稱的波士頓馬拉松。目前已經是一位特教老師，繼續把助人愛的火苗傳承下去。

侯友宜在致詞中表示，首先非常感謝小隊長熱心幫助需要幫助的民眾，也讓自己的愛心影響更多人，也照顧了更多需要被照顧的人。

警察不只是硬漢也能是暖男，這麼多年來，警察為我們的治安犧牲奉獻，這些犧牲奉獻就是為了促進社會祥和，警察積極了解社會脈絡，促進社會福利為人民服務，所以警察的每個行為，都要用最高的道德標準為自己的行為負責，同時民眾也會用正向看待的方式來看待警察。

王小隊長的義行義舉真的是非常令人感動與肯定，再透過警察之友會的幫助，來讓更多人瞭解這個善舉。