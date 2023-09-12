全球物價上漲，讓民眾大喊吃不消。南韓媒體引用全球資料庫網站「Numbeo」的最新數據報導，在全球557座城市中，首爾的生活物價高居第15名，為前30名中唯一的亞洲城市，而台北排名第136、東京排名第144，就連被稱為亞洲物價「天花板」的香港都僅排名第40。

南韓8月消費者物價指數年增率為3.4%，創4個月來新高，而月增率為1%，更寫下6年多來的最高紀錄。隨著南韓重要節日之一的「秋夕」（中秋節）即將到來，南韓民眾憂心9月物價恐進一步上漲。

據南韓《朝鮮日報》報導，Numbeo的「菜籃子物價指數」（Groceries Index）顯示，在全球主要城市中，物價最高的是百慕達的首都漢密爾頓，排名第2至第10的是巴塞爾、琉森、蘇黎世等以物價昂貴聞名的瑞士主要城市。而Numbeo的網站上以不同顏色來區分地圖上各地區的物價，物價低的為淺綠色，中間為黃色，紅色為高物價，首爾的紅色在亞洲地圖上格外顯眼。

首爾民眾抱怨，以前1萬韓元（約新台幣263元）可以買到至少6、7顆蘋果，但現在只能買到3顆，桃子4顆更要價2萬韓元（約新台幣526元）。

Numbeo的統計數據顯示，在亞洲120多個城市中，首爾的蘋果、香蕉、番茄、雞蛋、牛肉等價格最高。《朝鮮日報》報導指出，這相當於首爾市民吃著亞洲最貴的蘋果（1公斤8500韓元，新台幣約223元）、香蕉（1公斤4800韓元，新台幣約126元）、雞蛋（12個5300韓元，新台幣約139元）與牛肉（1公斤5.52萬韓元，新台幣約1450元）等等。