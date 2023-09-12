印尼「時代報」（Tempo）今天報導，數千名民眾昨天在廖內群島省（Riau Islands）巴淡市（Batam city）的巴淡印尼自由貿易區管理局（BP Batam）前抗議，反對政府將在他們的家園林邦島（Rempang）開發生態城，導致居民被迫搬遷。

這場示威活動後來演變成暴動，警方發射催淚瓦斯，並出動水炮車驅離抗議民眾，警民衝突中造成多人受傷。當地警方表示，「抗議人士中有些並非林邦島民，而是來自其他地區的居民，其中還包括一些挑釁份子」。

警方指出，共有15名警員因民眾丟擲石頭而受傷，巴淡印尼自由貿易區管理局的辦公室也遭受破壞，混亂情勢直至昨晚才平息。

Batam



Detik-detik pa pol di hujani batu oleh massa aksi

Hemm ada yg aneh kok diam aja...?? Gak seperti biasanya...



Panas Rempang Batam

Bali Mundur

Pak Mahfud FISIP UI pic.twitter.com/0KR3cncdU0 — β€€ŇΔ¥Δ™© (@Been4Q59) September 11, 2023

印尼「時代報」報導指出，林邦島居民過去一段時間持續反對當局在林邦島的生態城計畫，他們要求警方及軍隊拆除在當地設立的崗哨，並停止恐嚇居民。當地居民呼籲總統佐科威（Joko Widodo）取消強迫搬遷計畫。

印尼政府8月底將林邦島生態城計畫列入國家戰略計劃的項目之一，該島未來將設有工業區、旅遊區和住宅區。並由印尼知名富豪郭說鋒（Tomy Winata）的公司負責。

報導稱，林邦島的居民反對搬遷是因為他們自1934年就住在島上，但政府仍決定進行開發。

印尼警方、軍隊和官員7日曾強行進入林邦島的村落，當時與居民爆發衝突，有村民、學生和幼童因警方發射催淚瓦斯而受傷，當時有8名居民遭捕。