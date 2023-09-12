自15年前幫美國前第一夫人米歇爾歐巴馬設計禮服後，台灣設計師吳季剛日前帶著同名品牌JasonWu ，在紐約金融區曼哈頓的銀行大廈的花園裡舉行2024春夏系列大秀，對於大眾對他的第一印象他表示「每個人都像15 年前一樣看待我，但我已經進化了」，另外他也補充「我並不是想丟掉自己的形象，我仍然在紐約製造具精美工藝、可以代表美國的服裝，我不能保證未來會如何，但我們盡一切努力保留藝術」或許這也是他特地選擇在紙醉金迷的曼哈頓區辦秀的原因，藉此凸顯品牌對於服裝工藝、藝術性的堅持。

Jason Wu 2024春夏系列。（CFP/林欣儀台北傳真）

本季服裝的輪廓就如他所言，仍保有其獨有、融合中西文化的優雅風格，如將類似19世紀常見於黑白版畫上的線條、圖騰，與中國風景、水墨畫的輪廓點綴於禮服之上，不過除原本大眾對他既定的「優雅禮服」之外，本季也有多套帥氣、相較其他套造型較為陽剛的單品，如以中國水墨畫點綴的銀色長版大衣，硬體的版型加上內裡的西裝褲、透膚Ｕ型背心，相較前半場的禮服更增添中性氣質。