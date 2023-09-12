便宜機票開搶！新加坡低成本航空公司酷航推出限時1周的年度促銷活動，台灣人最愛的東北亞，像是台北飛東京、首爾，經濟艙單程含稅最低4000元有找，飛北海道經濟艙單程含稅最低免6000元，其中最便宜的就是台北飛新加坡經濟艙含稅只要2688元起，促銷到9月18日止，約20個目的地都適用。

蟬聯SkyTrax「全球最佳長途低成本航空」的酷航於今(12)日祭出的冬季超值優惠，除了針對國人最愛的日本東京、北海道及首爾外，還包含新加坡及最適合跳島的東南亞航點，如馬來西亞和峇里島等。以日本而言，北海道因其豐富的降雪及鬆軟的雪質，被票選為國人最愛的滑雪天堂。札幌白色燈節及札幌雪祭更是吸引遊客前來朝聖的打卡聖地，白雪皚皚的雪景加上壯觀的雪雕和冰雕，讓北海道成為冬天必去的夢幻之都。把握促銷時間，台北飛北海道經濟艙單程含稅5188元，6000元有找。而東京浪漫夜景更是冬季不可錯過的必訪之地，台北飛東京經濟艙單程只要3188元。

酷航提醒，促銷價格適用航班日期自今年10月26日起至2024年8月30日，不適用特殊節日與旺季日期，依系統顯示促銷價格為準。消費者購票時仍要多加留意。