新竹市長高虹安近日遭爆出住豪宅風波，男友李忠庭表示，是以符合市價的合理行情，以每月5萬元向房東承租該戶三房中的其中一間套房。高虹安也解釋因情侶關係，有時會住在男友租屋處，絕無私下接受建商饋贈或無償收受。但柯文哲前攝影官「金牌霖」潘俊霖爆料，民眾黨疑似也曾用過這種套路租用禮座大樓辦公室，「原來當年好像也只是在全台灣最精華的忠孝東路上租了一間套房」。

潘俊霖11日晚在臉書發文表示，聽到高虹安是分租豪宅內的一間套房，感覺很熟悉，喚醒了他的回憶，當初有一間用大樓名稱呼的「禮座辦公室」，最早是2018年柯文哲競選市長連任時，團隊內文宣與組織部門不對盤，於是有人提供了這間辦公室讓他帶著所有組織部成員進駐，後期活動部也進駐。

潘俊霖回憶說，2019年民眾黨成立前，他操作的柯粉俱樂部也使用這間禮座辦公室兼物資倉庫，2019年民眾黨成立後，這間辦公室就變成民眾黨中央黨部，現在到底還有沒有使用就不清楚。

潘俊霖指出，他在職使用禮座辦公室兩年，這間辦公室除了在最角落的地方，那兩三個辦公桌有放一些屋主公司文件當裝飾外，他只每星期偶爾看見屋主公司人員來領取信件，並無屋主公司員工在此上班。

潘俊霖感慨說，看到高虹安的新聞出來，他才發現，「原來當年我們好像也只是在全台灣最精華的忠孝東路上租了一間套房啊」。