意外發現家人藏起來的私房錢，你會怎麼做呢？一名女網友透露，近日幫爸媽買新床墊，結果更換時意外在舊床墊下發現了一捲私房錢，且已經過了2天都沒人來問她這件事，讓她忍不住說「該直接了當的問，還是直接私吞，當成他們換床墊的補貼就好哩？」

一名女網友昨（11）日在「Dcard」表示，前陣子帶爸媽去挑新的床墊，反覆試了幾次終於挑到喜歡的，前幾天東西送到家裡時，她心想先幫爸媽把床架整理乾淨，但沒想到搬起舊床墊時，居然在底下發現一捲私房錢，且距離床墊更換已經2天了，但都沒有人詢問有關私房錢的事，「到底該直接了當的問，還是直接私吞，當成他們換床墊的補貼就好哩？」

雖然有人也分享「我上次幫全家換洗床單枕頭套的時候，也在我爸的枕頭套裡面發現私房錢欸」、「我阿嬤以前也會把錢放在床墊內」、「有可能是過世長輩留給你父母的手尾錢，壓床下或枕頭下可以守財」。

不過大部分網友看完後全都傻眼，爆氣質疑「怎麼有這種不孝女，自己賺錢很難嗎？父母都把你養那麼大了，居然還想私吞他們的私房錢」、「為什麼要私吞？放回去很難嗎」、「家人的錢都要私吞」、「不屬於自己的東西就不要拿，你爸媽沒教你嗎？」

原PO則透過留言的方式解釋，因為是第一次看到私房錢，才會不曉得要說出來還是裝作不知道，但事後她已把那捲錢放回床墊下的同位置了。