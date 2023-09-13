新北地方法院今天進行國民法官選任及進行酒駕肇逃致死案件審理，被告雖認罪，但堅稱行駛時對於車前左方撞死機車騎士的撞擊及聲響都沒注意到，引起多名國民法官直呼難想像。

新北地院國民法官專庭今天下午審理112年度國審交訴字第1號，趙姓被告酒駕致死與肇事逃逸致死案件，院方先於上午進行國民法官（備位國民法官）選任程序，在到場57名候選國民法官中，共同選出6名國民法官、4名備位國民法官。

後因4號國民法官因個人因素認不能或不宜執行職務，故聲請解任，經合議庭裁定解任，並由備位1號國民法官遞補職務，經完成宣誓程序後，下午2時起與3名職業法官共組合議庭審理。

檢察官說明，蘇姓被告111年2月開車行經鶯歌大湖路時，將石姓騎士的機車撞到對向車道的另輛汽車前，造成被害人傷重送醫不治。經警方通知到案時酒測值為每公升0.19毫克，涉犯酒駕致死與肇事逃逸致死等罪。

被告在檢辯及國民法官詰問時稱，他在警察要求到案說明時，才發現引擎蓋前方有籃球大小的撞擊凹陷，他多次答稱肇事時完全沒有注意到，多名國民法官質疑就在駕駛座前的汽車左前方撞到人竟無感覺，讓人難以想像。被告也辯稱，對於撞擊的衝擊及聲響，他真的沒有注意到，也沒有聽到。

被告也稱案發前在工地喝了3杯保力達，國民法官發言質疑為何案發後2個多小時到案，酒測值還達0.19，這可能是幾杯保力達可以造成的數值嗎。被告此時才稱在當天回家吃飯時有喝點酒。

審判長許必奇表示，明天上午會進行終局評議，預定中午12時31分宣判。

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