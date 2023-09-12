大陸今晚發布福建對台示範區文件，學者分析，此舉是對台打「認同牌」、強調「軟融合」，同時有把台海議題區域化、地方化的意涵，即從「大陸－台灣」的兩岸轉變成「閩－台」的兩岸。

大陸6月於海峽論壇期間宣布福建將設兩岸融合發展示範區。中共中央、大陸國務院今日進一步發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，鼓勵台灣民眾在福建領居住證、購房等。

國立政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峰向本報分析，過去大陸對台的運動式治理，是中央推出惠台政策，而後各省市動起來；現在則是要精準化、把資源集中在福建，因為福建與台灣在各方面都最接近。

曾偉峰認為，關於硬體設備、基礎建設方面的「硬融合」（如通水、通電等），大陸早就在做了，而這次意見還強調認同、認知或法制上的「軟融合」，社會文化交流佔據重要角色。

曾偉峰指出，此次意見很多是深化既有的福建對台措施，承接過去福建的同等待遇清單與惠台方案，整體措施就是要讓台灣人可到福建居住、就業、就學，甚至落地生根，目的是讓台灣人建立「認同感」、對於福建文化融合在一起，進而變成認同大陸、以及統一的動力。

曾偉峰強調，對福建投入大量資源進行融台措施，似乎也隱含著大陸對台位階觀點的漸變。過去，兩岸是雙方政府之間的談判協商，但從這次意見看來，似乎已轉變為透過省的角度對台進行融合，即從「大陸－台灣」的兩岸轉變成「閩－台」的兩岸，有把台海議題區域化、地方化的意涵。不過未來的發展趨勢，仍值得繼續觀察。

對於該政策的效果，曾偉峰表示，大陸雖加大福建對台融合力度，但在兩岸關係仍處於相對緊張的趨勢下，這些措施的效果相當有限；但針對金門馬祖的融合方面，在建立共同生活圈的進程可能比較快。

曾偉峰也解讀，陸方選擇於此時發布意見，可能與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧11日當選中國和平統一促進會會長有關，除了能再次提升王滬寧的對台角色、讓王滬寧的對台講話氣勢更強，也象徵對台統一的組合拳。