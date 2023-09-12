據手機業界傳聞，由於大陸市場不確定性升高，蘋果計畫把印度列為iPhone 15系列新機的首發市場之一，並讓印度與大陸同步生產iPhone 15系列，希望通過在印度當地製造與銷售同步出擊，降低大陸市場的不確定性。

《芯智訊》報導說，業界傳聞指出，在大陸持續擴大管制力度之際，蘋果也加快印度佈局步伐，以降低大陸市場不確定性。供應商透露，過往印度生產新iPhone的時間會比大陸落後1年，但到去年的產期差距已收斂至1個月左右，蘋果今年更有意加快iPhone 15在印度生產腳步，希望能達到中、印兩地近乎同步，或將產期差距縮小至10天內。

報導指出，在iPhone 14之前，蘋果只有一小部分手機在印度組裝，出貨時程落後大陸6到9個月。但這個差距在去年大幅縮減。今年3月底，蘋果iPhone有7%在印度生產。外資預估，到了2025年左右，印度製造的iPhone占比將達到25%。

印度《經濟時報》指出，蘋果本周將發佈的iPhone 15系列，印度市場有機會列為第一輪銷售國家，同時，預計在12月後，就會從印度出口至歐洲和美國銷售，這意味著蘋果在供應鏈多元化方面逐步取得進展。蘋果現在已經是印度最大的智慧手機出口商。

報導表示，蘋果已將第2季和第3季印度200多家高級經銷商店銷售年增率目標拉高至將近100%。蘋果CEO庫克在最新的財報電話會議上也表示，該公司打破了在全球第3大智慧手機市場印度的收入紀錄，並實現兩位數銷售額增長。