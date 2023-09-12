許多人都會在美式賣場好市多採買日常所需。一位人妻近日前往好市多消費時，不顧老公嫌貴，買了一款新上市的499元「牛三寶滷味拼盤」，認為這樣回家做牛肉麵時，可以省下2至3小時備料熬煮的時間。不過不少人指出，她不如直接到牛肉麵店點餐，不但更方便，價格也更加實惠，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，老公看到牛三寶滷味拼盤後，脫口說出「好像有點貴」，她卻是直接拿進推車、頭也不回的往前推進，「拜託！可以省下2～3小時備料熬煮，讓我廢在沙發上追劇，這個價錢超便宜好嗎！給家庭煮婦一點自由啊～加點麵就是豐盛的一餐了」。

根據好市多標示，牛三寶滷味拼盤內含牛腱、牛筋、牛肚，是以多種中藥慢熬入味而成，搭配特調滷汁，風味、口感俱佳，牛肉原產地則包括巴拉圭、美國、澳洲。

對此，許多人紛紛回應，「你為啥不去牛肉麵店買小菜就好了？買這個還要加熱，可以再省下30分鐘加工時間，那是你老公不想跟你爭，你才要好好珍惜你老公吧，笑死」、「外面牛肉麵店現煮的應該更有溫度，這價格可以更實惠點更好」、「這餐食應該沒有附盤子，因為買的人自己就是盤子」、「真的貴，妳去牛肉麵店買這種量應該也不用499，還不用洗碗，酸菜、辣椒加爆」。