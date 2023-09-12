工研院今（12日）舉辦「創新50 洞見新未來」國際論壇，邀請台灣、美國、德國、英國、日本、奧地利等全球六大產業巨擘擔任講者，共同探討2035未來趨勢觀察與產業的實踐案例，現場及線上共吸引超過上千位國內外業者參與。

這六大產業講者，分別是半導體設備龍頭美商應用材料暨台灣應材總裁余定陸、台灣康寧顯示玻璃總經理何宜修、德商默克台灣區董事長李俊隆、英國牛津儀器董事總經理Matt Kelly、日本綜合電機製造商三菱電機國際本部長大家正宏，以及全球著名的汽車動力系統及測試設備公司李斯特(AVL)策略長Reiner John。

工研院院長劉文雄宣示，下個50年挑戰所擘劃的「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域方向，並根據這些領域的共通需求，厚植「人工智慧與資安」、「半導體晶片」、「通訊」、與「智慧感測」等四大智慧化致能技術。

余定陸表示，面對最新一波運算浪潮襲來，對產業帶來挑戰，但同時也創造許多新商機，以半導體產業來說，必須積極運用創新的研發能量掌握商機，亦不可忽略碳足跡。以應材為例，在半導體領域持續拓展市場同時，也開發一套ESG永續架構，希望與整個產業生態系合作，創造一條實現淨零排放的道路。

Reiner John則建議台灣，想要成為歐洲戰略合作的理想夥伴，必須在移動載具、能源和基礎設施等不同生態系統上進行整合，並積極以協作及開放的思維投入跨領域跨國境之合作，像是工研院就運用跨域創新科技，成功參與自動駕駛等許多歐盟研究計畫，就是值得借鏡案例。