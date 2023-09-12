網紅青青前陣子與丈夫陷金錢風波，不料近日她突然表示已經和丈夫離婚，對此她直言：「說這些不是為了攻擊他，只是為了讓大家知道我正在向更好的路上，你們也可以更好，想用自身的經歷讓大家也有勇氣去面對生活的壓力。」

網紅青青表示說出來的原因是想給大家一點勇氣。（圖／c.0214 Instagram）

青青今日於Instagram現時動態中提及：「本來我提離婚的時候，我很在意到底是什麼時候要離，說好要離也沒離，人還消失把我車開走、盜走帳號，騙光我爸所有的退休金和我的錢，那時候幾乎每天都在狂密他叫他還我車子、跟我離婚，還我的帳號和還我的錢，該解決的解決」，她表示無法工作又不付錢，對方人間蒸發不面對，也因此青青開始接觸身心靈相關，但她認為一切都是最好的安排，「所有人都會很善良，所有人都會幫助我，我信任宇宙，我要相信所有事情都是對我最好的安排」，她表示如果不學會放下，會活在崩潰邊緣，所以想要改變，希望大家能看到她的經歷都鼓起勇氣。

網紅青青正向思考。（圖／c.0214 Instagram）

她也喊話：「我真的很感恩我釋出了糾紛不斷的友誼或情人，也很感恩曾經是我的好朋友情人的人們，但願你們一切安好、一切開心，感恩曾在網路上攻擊我或互相攻擊，但我們曾經是我的情人我的朋友的人，真的謝謝你離開我的世界」，對於曾傷害他人，青青表示真心抱歉，希望他們一切都好，也感謝陪伴在身邊的人，正向看待遇到的事情。