華為最新旗艦機型Mate 60 Pro問世引發全球轟動，中天美女主播周玉琴11日驚喜分享，她突然收到熱情神秘粉絲送的2支華為Mate 60 Pro，她與先生、名嘴賴岳謙12日特別在節目中開箱。該款手機目前只在大陸販售，海外市場還沒首發，因此手機「本尊」現身，引來極高詢問度。賴岳謙12日在《新聞大白話》節目分享，還沒完全測試過功能，但覺得速度很快，「不用接觸」的滑手機體驗特別，前晚還因為等當天開箱而睡不著覺。

前立委蔡正元興奮喊：「粉絲滿天下！打開看看打開看看，摔一摔、倒水看看！」賴岳謙笑說：「我不要摔，不給你倒！」他是當天中午才拿到，跟老婆周玉琴一起開箱，「這我的，玉琴是另外一個顏色，我的是黑色！買兩支，他送兩支！」蔡正元直呼：「哇～太過份了！」

中天美女主播周玉琴與先生名嘴賴岳謙分享Mate60 Pro開箱。（圖／取自YouTtube《琴謙天下事》節目）

主持人錢怡君說，因為有看到那個宣傳片，它可以摔在地上、在水裡、在泥土裡，都沒有問題？賴岳謙說：「我捨不得摔啦，不要讓我做這個事！」

「我只是覺得真的很漂亮，然後速度很快！」賴岳謙提到，還沒有把自己的手機sim卡放進去，因為中午才開箱，所以一直沒有真正地使用過。但中午的時候有測試過攝影功能。昨天晚上收到的時候很開心，但周玉琴說今天中午才能開箱，「所以...昨天晚上沒睡好！」

錢怡君說：「太興奮了！」賴岳謙直言，就一直想看、想玩，想把晶片放進去試，因為傳說中的衛星通訊功能。還有掃描的速度很快，滑的速度也很快，「因為不用接觸的嘛！」自己的老機是30的，現在的Mate 60真的很快，「真的很感謝，這個不具名的粉絲！」