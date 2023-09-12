鄭姓中尉生前活潑樂觀，選擇輕生令家人、同袍感到不捨。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日於營區輕生，鄭男家屬質疑死因不單純。今日鄭男父親拎著汽油來到營區抗議，被軍方強制送往802醫院救治，鄭男姊姊哽咽表示，父親自覺「無能為力」替兒子討公道，才會到營區抗議，目前眼睛因汽油刺激性氣體受傷，也透露同袍爆料鄭男確實被霸凌。海軍陸戰隊表示，如查有不法情事，定依法究辦。

對此，海軍陸戰隊指揮部今（12）日表示，陸戰九九旅衛哨人員於1400時許發現，已故鄭中尉之父在營區門外情緒激動，意圖輕生。相關人員立即制止，並通知家屬；同時由幹部陪同，安撫情緒後，乘救護車赴國軍高雄總醫院診治。

海軍陸戰隊表示，對家屬痛失子弟悲慟情緒，陸戰隊痛失袍澤感同身受。單位自事發後，即請求家屬共同見證法紀調查，惜僅參加一次。單位已另檢派專責小組，協助喪葬、撫卹及合法權益維護等事宜。

海軍陸戰隊強調，任何團隊成員傷損，都是無法彌補的傷痛。考量全案已進入司法調查，海軍陸戰隊將全力配合釐清真相，公開透明，如查有不法情事，定依法究辦。

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