新竹市長高虹安近日遭爆出住豪宅、男友李忠庭干政等風波，引發外界熱議。而高虹安先前遭爆任職立委期間涉嫌詐領助理費，高及5名助理遭檢方起訴，李忠庭則是不起訴確定。《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，李忠庭的父母都是有成就的司法官，家世背景非常好，所以李的父母對高虹安並不滿意；吳還透露，高虹安在當立委時，全民眾黨都知道是李忠庭在當地下立委，現在又在新竹市當地下市長，這對情侶不斷犯下愚蠢又白目的行為，挑戰大家的智慧。

吳子嘉11日在政論節目《關鍵時刻》透露，好像有見過李忠庭一、兩次面，在一些辦活動的場合，據他了解，李忠庭的家世背景非常好，父母好像都是司法官出身、還是相當有成就的司法官，李忠庭本身也是學法律的，「聽說李忠庭的父母對高虹安並不是非常滿意，因為家世背景有落差，這是很荒謬的一件事」。

吳子嘉也直言，高虹安跟李忠庭「很奇怪」，高虹安擔任立委後「李忠庭當地下委員」，因為李忠庭的背景，高虹安對他情感非常深，全民眾黨都知道高虹安在立院時，是李忠庭在強勢主導高的業務，照這樣講是「舊疾重犯、惡性不改」，李忠庭到竹市府又當地下市長，又要來主導新竹市的業務。

吳子嘉指出，高虹安在全台幾十萬人關注之下，打敗民進黨進入新竹市政府，但民進黨是大貪，高虹安的行為有比民進黨高級嗎？只會讓人更不齒，更糟糕的是，李忠庭又出現了！如影附隨、跟鬼一樣又跟來了，「沒有工作嗎？家世背景不是很好嗎？父母不是討厭高虹安嗎？」

吳子嘉也爆料說，高虹安和李忠庭，一個是博士、一個是法律專業人士，怎麼會不斷犯下這些愚蠢又白目的行為、這種低級的錯誤，挑戰大家的智慧，這對情侶是「愚而詐」，高虹安認為自己能一手遮天、誤判處境，一步步把自己逼入絕境，這都是自找的。