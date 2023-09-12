街頭藝人表演後要求打賞遭拒，居然當場惡整客人！印度一列火車上日前就發生如此誇張情況，弄蛇人「放蛇出籠」，嚇壞周遭乘客，直到這些弄蛇人下車之後，威脅才告解除。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）10日報導，此事發生於印度時間上周六（9日）晚間，據一列自西孟加拉邦豪拉（Howrah）開往中央邦瓜里爾市（Gwalior）的昌巴爾快車（Chambal Express）乘客描述，列車停靠北方邦班達（Banda）車站，4名弄蛇人上了車，4人進入一節自由座車廂後就翻開竹籃的蓋子，蛇探出頭來、隨著弄蛇人的笛聲擺動不已。

乘客說，表演結束，弄蛇人就開始在車廂裡走動、要求乘客打賞，「有些人給了錢，有些人不願意給，弄蛇人與拒絕打賞的乘客不知為何吵了起來，突然間弄蛇人把竹簍裡的蛇都放了出來」，一時之間車廂裡的乘客都嚇壞了，有人趕緊爬上車廂內上層臥鋪，有人躲進列車的洗手間，也有人立刻致電通報鐵路控制室。

這場嚇壞人的混亂維持大約30分鐘，列車即將到達北方邦馬霍巴鎮（Mahoba）車站之際，這些弄蛇人趕緊跳車逃逸。

馬霍巴車站鐵路警察局長辛赫（Akhilesh Pratap Singh）說，警方從鐵路控制室接獲通報。這4名弄蛇人後來把蛇統統抓回簍子，趁隙跳車逃逸：「警方已在馬霍巴站向乘客詢問案發過程，確認有此情況，弄蛇人放出來的蛇並未咬傷乘客，但引發眾人緊張。」

安全人員也進入案發車廂與前後幾節徹底搜查了一番，並未查獲任何蛇的蹤跡。辛赫說，這列快車因而獲准繼續行駛，至於4名弄蛇人的身分，警方已立案，很快就會查明。