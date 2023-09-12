家中若有自己的事業，爸媽通常都會希望小孩未來有一天能接班，但若要放棄自己對未來的規劃，你會有什麼打算呢？一名女網友透露，爸媽的餐廳已經開了15年，前陣子疫情的關係所有員工都離職，大家因此幫忙填補空缺，到現在根本走不開，家人也希望孩子們能夠把店接下去，但她在畢業前就對未來畫了很多藍圖，加上各種原因讓她非常想離開，但又怕會因此破壞家庭關係，只好上網求救，徵詢大家的意見。

一名女網友今（12）日在「Dcard」表示，家中餐廳已經開了15年，從小每到假日就會到店裡幫忙，有時會拿到500元的零用錢，之後也正式打卡上班，大學畢業後剛好碰上疫情，生意越來越差的關係只能一直砍員工班，加上不能內用的關係，幾乎全部員工都提離職，但後來找的新人不是做不久就是工作表現不佳，家裡小孩在不得已的情況下只能幫忙填補空缺，到現在已經走不開了。

不過女網友指出，在餐廳長時間工作，唯一的休息時間只有吃飯時間，手臂、手腕的肌肉都已嚴重受傷，需要定期去復健科報到，且爸媽的傷勢更嚴重，雖然家人提過縮短營業時間，但遭父親以「有房貸壓力」駁回。

女網友提到，其他還有薪資比最低時薪低、工作量分配不均、情緒勒索、溝通無效及工作與生活沒辦法分割等問題，讓她越來越想要直接離職，但除了希望能維持良好的家庭關係外，也希望父母可以不要再這麼辛苦，且最大的問題就在如果小孩選擇不接手，那店面就等於要收掉，讓她不知道該如何是好，「家裡有開店的小孩應該都很能體會，想幫忙家裡承擔卻要放棄自己想走的路，雖然閃過好多次想離職的想法，但因為是家人也沒辦法狠下心說走就走」。

其他網友紛紛建議「面對病態的生活環境，抽離是唯一選擇，而且要夠狠」、「計算一下店營收吧，如果一家人工作到滿身病痛，收入還沒有最低時薪，那麼店真的收收算了」、「認真回答你，跑吧，趁你還年輕」、「找好工作就直接說辭職，父母該為自己的人生負責而不是要去孩子來幫自己的人生」。

還有不少有類似狀況的網友直言「我的處境跟你好像，有時候會忍不住想，如果爸媽都走了，我是不是就可以解脫了」、「我也自己開店，也會請家人來幫忙，但…我都會因為是家人拉高薪資，不想欠人情債」、「我家也是，雖然不是開餐廳但是一樣是餐飲，說真的，真的好累，一言不合就情勒」。