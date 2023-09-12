大陸男星王寶強從憨直又努力的農村小子逆襲為大陸演藝圈當紅男星，是知名的「草根」男星，然而事業順利的他，感情路卻十分坎坷。2016年王寶強在微博曝光前妻馬蓉出軌經紀人宋喆，兩人最後以離婚官司收場，而宋詰遭警方逮捕，如今卻傳出他已經出獄的消息。

王寶強前經紀人宋詰於2017年因涉嫌職務侵占罪而遭到警方逮捕，在2018年10月正式被宣判定罪、入獄，如今事隔6年，微博上有一名資深媒體人杜恩湖發文表示，有知情人士透露，宋詰已於昨(11)日正式出獄，並返回位在北京的家。

消息曝光後，也在陸網上引發討論，相關話題更登上微博文娛熱搜的榜單上，不少網友紛紛表示：「這竟然已經是6年前的事了」、「不知道他出獄後有沒有去找馬蓉。」此外，更有人再度讚賞王寶強的人品，提及：「當年經紀人與妻子聯合對付他，他依舊可以明哲保身，可見他有多乾淨」、「身邊人都無法爆出黑料，真的難得。」

事實上，王寶強2016年在微博上曝光前妻馬蓉與經紀人宋喆間有「婚外不正當兩性關係」，並且指控宋詰侵占轉移其財產共計約232.5萬人民幣（約新台幣1020萬元）的收入金額。對此，宋詰於2018年10月18日因為職務侵占罪，被北京法院判處有期徒刑6年。此外，王寶強與馬蓉的離婚官司結束後，由於當時馬蓉回應：「並不存在財產傾斜這一說法。」進而傳出她分走「近半家產」的消息。