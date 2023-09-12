桃園平鎮汽車保修廠傳火警無人受傷受困，火勢控制。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區長安路一家汽車保修廠，今天晚上9時41分傳出火警，桃園市消防局獲報，抵達現場發現是一棟地上1層鐵皮建築，現場內部悶燒並有煙霧不斷冒出，消防員射水搶救，約在晚間10點11分控制火勢，所幸現場並無人員受傷受困，一旁的連棟鐵皮建築也未遭受波及，至於詳細起火原因，有待火勢撲滅之後進一步釐清調查。