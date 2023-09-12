瑞典政府似乎加速推動支援烏克蘭獅鷲戰機的計劃。(圖/SAAB)

路透社報導，瑞典公共廣播電台(SR)援引不具名的政府人士稱，瑞典政府正在向空軍詢問支援烏克蘭JAS-39獅鷲戰鬥機(Gripen Fighter)的可能性。一來可以增加這款瑞典戰機的國際評價，甚至有機會遭遇實戰。而更重要的是，瑞典政府需要增加新款獅鷲戰鬥機的採購數量，以維持國防工業的運作。

報導稱，瑞典政府在今年春天就向空軍詢問，烏克蘭空軍飛行員、地勤人員將如何接受培訓，他們大約多久時間可以完訓；還有，撥出多少舊款獅鷲戰鬥機，對瑞典空防有多少影響，這份評估可能在未來幾天內就會提出。

SR消息稱，如果瑞典空軍給予了正面的答案，那麼瑞典政府可能很快就向基輔撥送16~18架獅鷲戰鬥機。

獅鷲戰鬥機於1996年開始服役，主要分成A/C/E三種子型，A型已全部升級為C型，而E型則更換了推力更大的引擎，以及有源電子掃瞄雷達，性能遠超A/C的舊型號，因此瑞典政府有意全面換裝E型獅鷲。

瑞典目前有 70 架JAS-39C 正在服役，另外訂購了60架的JAS-39E，這就出現新舊戰機的排擠問題，所以瑞典有意提供烏克蘭舊型的C型機，好為新的E型機留空位。