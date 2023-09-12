前總統馬英九11日批評民進黨總統參選人賴清德是「新兩國論」，賴清德競選總統發言人陳世凱對此反駁稱，馬英九不該附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。馬英九基金會執行長蕭旭岑則解釋，馬前總統必須要為台灣人把關，因為「新兩國論」違反中華民國憲法，把台灣拖往前所未有的險境，是出賣台灣人利益的重大錯誤路線。國際事務專家賴岳謙痛批，憲法用民調來扭曲，綠營真的是腦袋有問題！

馬英九11日出席「2023地緣政治高峰論壇」並發表開幕致詞，痛批民進黨蔡英文總統不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化。他強調蔡總統在2021年10月10日的國慶典禮上，依舊提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述，儼然是「新兩國論」，嚴重悖離1947年中華民國憲法的規定。馬也批，今年8月賴清德副總統重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定。

陳世凱稱，民調顯示，馬英九的發言顯有違事實，更將中國對台的文攻武嚇歸責於台灣。賴清德延續蔡英文總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，早已是全民共識，因為根據民調顯示，台灣民眾不接受九二共識，而認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據年年升高，「馬英九身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。」

蕭旭岑則指出，「新兩國論」違反中華民國憲法，把台灣拖往前所未有的險境，是出賣台灣人利益的重大錯誤路線，馬前總統必須要為台灣人把關。

賴岳謙12日在《新聞大白話》節目強調，憲法是國家的根本大法，它有一致性、一貫性，憲法的法令解釋如此清楚，「怎麼可以用民調？」

「我覺得賴辦的這個發言人，你腦袋到底有什麼問題？」賴岳謙直批，怎麼可以說：我們用民調來看一看、我們用選民的意見來看一看？「你腦袋有問題啊？憲法是用民調來做的？民調變來變去欸！三年前，你民進黨的支持度有多少？三年後，你現在才剩下幾％啊？」